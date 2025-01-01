Zum Inhalt springenBarrierefrei
Autoliebhaber: Opfer der Tuningszene? | Polizei vs. Autoposer Reaction

Die Autoposer-Debatte: Wer hat hier wirklich recht? Immer mehr Sondereinheiten jagen Poser, Tuner und Raser – aber auch harmlose Autoliebhaber geraten ins Fadenkreuz. Kein Wunder, dass die Community gespalten ist: Ist das gerecht, oder schießt die Polizei übers Ziel hinaus? Autoposer sind das heißeste, umstrittenste Thema in der Szene. Und wer könnte besser darüber reden als ich? Die Frage ist klar: Pro Polizei oder pro Autoposer?

