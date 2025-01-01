Baby Mama
Baby Mama
Die erfolgreiche Geschäftsfrau Kate Holbrock hat in ihrem bisherigen Leben voll auf Karriere gesetzt. Nun ist sie 37 Jahre alt und möchte ein Kind. Doch leichter gesagt, als getan: Es stellt sich heraus, dass sie unfruchtbar ist. Eine Lösung ist schnell gefunden - Angie Ostrowiski soll als Leihmutter fungieren. Aber die junge Frau ist sehr lebhaft, ungestüm und wenig auf ihre Gesundheit bedacht. Kate setzt nun alles daran, ihre Leihmutter in eine perfekte Mutter umzumodeln ...