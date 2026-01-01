Backtrack
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Nach dem tragischen Tod seiner Tochter versucht Psychologe Peter Bower (Adrien Brody), sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch während seine Frau in Depressionen versinkt, beginnt Peter selbst, an der Grenze zwischen Realität und Wahnsinn zu taumeln. Als ein rätselhaftes Mädchen seine Praxis betritt, wird eine Tür zu seiner Vergangenheit aufgestoßen – und mit ihr eine Reihe verstörender Ereignisse. Immer mehr Patienten erscheinen, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind vor zwanzig Jahren gestorben. Peter erkennt, dass er nicht von Lebenden besucht wird, sondern von Geistern, die ihn zu einem dunklen Geheimnis führen. Mit Hilfe seines Mentors Duncan Stewart (Sam Neill) muss er sich seiner Schuld stellen und herausfinden, was damals wirklich geschah. Doch je tiefer er gräbt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Erinnerung, Wahn und übernatürlicher Wahrheit. Die Geister fordern Antworten – und Peter muss sich entscheiden, ob er bereit ist, ihnen zu folgen.