Bad Country - Gewalt erzeugt Gegengewalt
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Bad Country - Gewalt erzeugt Gegengewalt
Louisiana, Anfang der 80er: Detective Bud Carter (Willem Dafoe) gelingt ein Coup – er verhaftet den berüchtigten Auftragskiller Jesse Weiland (Matt Dillon). Vor einer lebenslangen Haftstrafe stehend, willigt Jesse ein, als Informant für die Polizei und das FBI zu arbeiten. Gemeinsam planen sie, das mächtige Syndikat des skrupellosen Gangsterbosses Lutin Adams (Tom Berenger) zu zerschlagen. Doch als Lutin von Jesses Verrat erfährt, eskaliert die Gewalt: Ein Kopfgeld wird ausgesetzt, Jesses Familie gerät ins Visier und wird brutal ermordet. Getrieben von Rache und Verzweiflung, beginnt Jesse einen blutigen Feldzug gegen das Kartell – während Bud alles daransetzt, ihn aufzuhalten und den Boss zur Strecke zu bringen.