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Bad Sitter

Bad Sitter

75 Min.Ab 12
ProSieben FUN75 Min.Ab 12
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Bad Sitter

Jonah Hill als chaotischer Babysitter ... Seit seinem College-Abbruch führt Noah ein Couch-Potato-Dasein: Er wohnt bei seiner Mutter und hängt die meiste Zeit vor dem TV ab. Einziges Highlight sind die Treffen mit seiner Freundin Marisa. Als seine Mutter ihn dazu drängt, zu jobben, versucht Noah sich als Babysitter bei Familie Pedulla. Die drei Kinder treiben ihn fast in den Wahnsinn! Als Marisa ihn dann auch noch bittet, Kokain für sie zu besorgen, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH