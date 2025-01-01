Ballerina – Ihr Traum vom Bolschoi
132 Min.Ab 0
132 Min.Ab 0
Ballerina – Ihr Traum vom Bolschoi
Julia lebt in einer Kleinstadt mitten in Russland, doch sie träumt von einer Karriere als Ballerina am Moskauer Bolschoi-Theater. Als der einstige Profitänzer Potocki ihr Talent erkennt, rät er ihr zur Ausbildung bei der strengen Galina Beletskaya. Diese nimmt das Mädchen unter ihre Fittiche und trainiert hart mit ihr. Als Julia es tatsächlich bis an die Spitze schafft, wird ihr Traum aufgrund von Intrigen und Neid zum Albtraum.