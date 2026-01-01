Bandidos - Ihr Gesetz ist Mord und Gewalt
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Bandidos - Ihr Gesetz ist Mord und Gewalt
Der Revolverheld und Kunstschütze Richard Martin ist gerade mit der Eisenbahn unterwegs, als diese von seinem ehemaligen Komplizen Billy Kane und seiner Bande überfallen wird. Beim Versuch, dem Überfall ein Ende zu setzen, werden Martin jedoch beide Hände durchlöchert, so dass er nie wieder ein Schießeisen halten kann. Beseelt von dem Wunsch, Rache an seinem Peiniger zu üben, zieht Martin von Stadt zu Stadt, auf der Suche nach einem, dem er das Schießen beibringen kann…
Genre:Drama, Western
Produktion:IT, ES, 1967
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH