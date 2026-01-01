Barabbas
In Jerusalem muss der römische Statthalter Pontius Pilatus (Filippo Nigro) entscheiden, wen er begnadigen soll: den von vielen Menschen als Messias verehrten Jesus von Nazaret (Marco Foschi) oder den Mörder und Aufrührer Barabbas (Billy Zane). Er lässt dem Volk die Wahl, dieses entscheidet sich für Barabbas. Wer aber war Barabbas? Das Abenteuerdrama erzählt das Leben eines Kämpfers und Rebellen, der mit dem Schwert gegen die römischen Besatzer vorgeht, sie ausraubt und ihnen versucht zu schaden, wo immer er nur kann. Für den Messias hat er zunächst nur Verachtung übrig. Doch durch die Unmöglichkeit, die Römer auf Dauer mit Gewalt zu bekämpfen, und noch mehr durch die Liebe zu einer Frau, die dem neuen Glauben anhängt, beginnt Barabbas an seiner Ideologie zu zweifeln...