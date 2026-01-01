Bataillon der Verdammten - Die Schlacht um Jangsari
Bataillon der Verdammten - Die Schlacht um Jangsari
Im Sommer 1950 tobt der Koreakrieg unbarmherzig. Während die nordkoreanische Volksarmee beinahe die gesamte Halbinsel überrollt, bereiten die UN-Truppen unter General MacArthur eine waghalsige Gegenoffensive vor. Um deren Erfolg zu sichern, wird ein Ablenkungsmanöver gestartet – ein Einsatz, der jungen Schülern und Studenten das Leben kosten könnte. [de.wikipedia.org] Nur zwei Wochen ausgebildet, schlecht bewaffnet und voller Angst, landen 772 unerfahrene Rekruten am Strand von Jangsari. Kaum erreicht ihr Schiff die Küste, werden sie von heftigem Feindfeuer eingehüllt. Die erhoffte Artillerieunterstützung bleibt aus, und jeder Schritt wird zum Kampf ums nackte Überleben. Doch trotz aussichtsloser Lage stemmen sie sich gegen die Übermacht, entschlossen, ihre Mission zu erfüllen. Währenddessen versucht die amerikanische Kriegsreporterin Marguerite Higgins verzweifelt, die Welt auf das grausame Schicksal dieser jungen Soldaten aufmerksam zu machen – bevor es zu spät ist.