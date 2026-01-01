Battle Over Britain
Battle Over Britain
Im Sommer 1940 erreicht der Zweite Weltkrieg einen entscheidenden Wendepunkt: Über dem Süden Englands tobt die Luftschlacht um Großbritannien. Inmitten dieser historischen Ausnahmesituation schließt sich der junge, frisch ausgebildete Pilot Nathan einer Spitfire-Einheit der Royal Air Force an. Kaum angekommen, findet er sich in einem nervenaufreibenden Alltag zwischen Alarmbereitschaft, kargen Ruhephasen und tödlichen Luftkämpfen wieder. Während ein Angriff dem nächsten folgt, kehren die Männer nach jedem Einsatz in ihre Baracke zurück – und müssen feststellen, dass ihre Staffel mit jeder Mission kleiner wird. Erschöpfung, Angst und Zweifel nagen an der Moral, doch der unbedingte Wille, das eigene Land zu verteidigen, schweißt die Piloten zusammen.