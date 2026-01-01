Beautiful Disaster
93 Min.Ab 12
Virginia Gardner und Dylan Sprouse als ungleiches Duo zwischen Liebe, Verlangen und gefährlicher Anziehung: Als die tugendhafte Studentin Abby von ihrer Freundin zu einem illegalen Underground-Boxkampf mitgenommen wird, trifft sie dort auf den rebellischen und selbstbewussten MMA-Kämpfer Travis, der an der Uni als Womanizer bekannt ist. Weil Abby sich nicht sofort von ihm beeindrucken lässt, fühlt er sich umso mehr herausgefordert und schlägt ihr eine verführerische Wette vor ...