Begrabt die Wölfe in der Schlucht
96 Min.Ab 12
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Begrabt die Wölfe in der Schlucht
Der Indianer Billy Two Hats und der Schotte Arch Deans begehen gemeinsam einen Banküberfall. Jedoch endet das Verbrechen in einer Katastrophe, denn statt großem Geldsegen, gibt es nur ein paar hundert Dollar und zudem sogar einen Toten. Während das ungleiche Gaunerduo flieht, ist ihnen Marshal Henry Gifford dicht auf den Fersen. Schließlich gelingt es dem Gesetzeshüter, den jungen, unerfahrenen Billy zu schnappen ...