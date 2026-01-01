Belle & Sebastian - Freunde fürs Leben
88 Min.Ab 6
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Belle & Sebastian - Freunde fürs Leben
Kaum zu glauben, dass aus der verdreckten und verwilderten Hündin, der Sebastian (Félix Bossuet) hoch in den Bergen begegnet ist, inzwischen die wunderschöne weiße Belle geworden ist. Der Junge und die Hirtenhündin sind enge Freunde und haben schon viele Abenteuer bestanden. Als plötzlich der zwielichtige Joseph (Clovis Cornillac) im Dorf auftaucht und von Opa César (Tchéky Karyo) Belle und ihre Welpen fordert, ist Sebastian sofort alarmiert. Joseph hat Beweise, dass er der echte Besitzer der Hündin ist. Die Erwachsenen wissen keinen Ausweg. Jetzt sind Sebastians ganzer Mut und Eigensinn gefordert, denn Belle darf niemals mit ihren Jungen diesem geldgierigen, bösen Mann in die Hände fallen.