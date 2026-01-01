Benji und das Geheimnis der Kartografen
Benji und das Geheimnis der Kartografen
Zu seinem 18. Geburtstag erhält Benjamin eine geheimnisvolle Kiste mit den Hinterlassenschaften seines verschwundenen Vaters. Zwischen den alten Artefakten entdeckt er einen verstaubten Atlas, der weit mehr zu sein scheint als ein gewöhnliches Buch. Als Benjamin den Atlas seiner heimlichen Liebe Slien schenkt, setzt er ungewollt eine Reihe rätselhafter Ereignisse in Gang. Schon bald erfahren die beiden, dass der Atlas geheime Botschaften verbirgt und einst dem berühmten Kartografen Mercator gehörte. Gleichzeitig taucht der mysteriöse Zeppos auf, der großes Interesse an dem wertvollen Fund zeigt. Gemeinsam begeben sich Benjamin und Slien auf eine spannende Spurensuche voller Rätsel, Geheimnisse und unerwarteter Gefahren. Auf ihrer Reise entdecken sie verborgene Hinweise, die nicht nur mit der Vergangenheit des Atlas, sondern auch mit Benjamins Vater verbunden sein könnten. Ein mitreißendes Familienabenteuer voller Fantasie, Freundschaft und Entdeckergeist.