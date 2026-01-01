Bevor Hitler kam - Deutschlands Weg in die Diktatur 1918-1933
Bevor Hitler kam - Deutschlands Weg in die Diktatur 1918-1933
Berlin, 23. März 1933. Im Reichstag beschließt das Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit ein Ermächtigungsgesetz zur „Behebung der Not von Volk und Reich“. Es hat sich damit selbst entmachtet und das Tor zur Diktatur aufgestoßen. Wenn später behauptet wird, dass "die Deutschen" Hitler an die Macht gebracht haben, stimmt das nur bedingt. Das Volk hat ihm nie eine Mehrheit gegeben. Das Parlament hat ihm den Weg geebnet. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, wie es zu dieser verhängnisvollen Entwicklung kommen konnte.