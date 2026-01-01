Beyond Justice
87 Min.Ab 16
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Beyond Justice
Der rücksichtslose Geschäftsmann Vincent Delacruz (Vinnie Jones) will mit allen Mitteln einen Freispruch für den Mörder seines Sohnes erzielen, um ihn eigenhändig töten zu können. Zu diesem Zweck engagiert er den jungen und ambitionierten, aber vom Pech verfolgten Anwalt Jaxon Stone (Timothy Woodward Jr.). Alsbald sieht sich dieser in einem Netz aus Interessenskonflikten, Lügen und schierer Gewalt gefangen, als ihm sowohl angeheuerte Killer, als auch eine clevere Staatsanwältin den Krieg erklärt zu haben scheinen. Als Stone nicht nur um seine Anwaltslizenz, sondern um sein Leben fürchten muss, stellt sich ihm schlussendlich nur noch eine einzige Frage: Wie weit wagt er sich über die Grenzen des Gesetzes hinaus?