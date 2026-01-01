Beyond Valkyrie: Morgendämmerung des Vierten Reichs
97 Min.Ab 16
Während Operation Valkyrie die Ermordung von Adolf Hitler ansetzt, bereitet sich ein Spezialteam der Alliierten darauf vor, den Mann zu befreien, der nach dem Krieg an Deutschlands Regierungsspitze sitzen soll. Doch mit Valkyries Scheitern ändert sich alles. Nun müssen ungewöhnliche Verbündete eine Gruppe Nazioffiziere daran hindern, in Argentinien das Vierte Reich zu gründen.