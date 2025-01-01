Big Picture
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Big Picture
Kevin Bacon und Jennifer Jason Leigh in einer romantischen Satire: Der junge Filmemacher Nick Chapman absolviert die Uni mit einem brillanten Abschlussfilm, der sogar in Hollywood auf Interesse stößt. Bald hat Nick seinen ersten großen Auftrag in der Tasche, muss aber feststellen, dass er seine Visionen unter dem Druck des Studios nicht verwirklichen kann. Das Talent lässt sich nicht entmutigen und sucht nach einem anderen Setting für sein Traumprojekt.