Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

124 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS124 Min.Ab 12
Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Michael Keaton und Emma Stone in einer Geschichte über Ruhm, Fantasie und zweite Chancen: Vor vielen Jahren war Riggan Thomson in seiner Rolle als "Birdman" ein gefeierter Leinwandheld. Die Zeiten des Ruhms liegen längst hinter ihm, doch Thomson will es noch einmal wissen - als Autor und Regisseur eines Broadway-Stücks. Selbstzweifel, harsche Kritik von außen und die schwierige Beziehung zu seiner Tochter machen sein Comeback beschwerlich.

Genre:
Tragikomödie, Schwarze Komödie
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Regency Entertainment (UK) Ltd.