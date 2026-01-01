Black Beauty: Die Legende lebt weiter
Black Beauty: Die Legende lebt weiter
Nach dem tragischen Tod ihres Vaters kommt die junge Cheryl von der Großstadt auf eine Farm, wo sie bei einer liebevollen Farmerfamilie ein neues Zuhause findet. Anfangs fremd in der ländlichen Welt, entdeckt sie nach und nach Freundschaft, Zusammenhalt und Mut. Besonders der stolze schwarze Hengst Black Beauty verändert ihr Leben. Mit seiner Hilfe überwindet Cheryl ihre Ängste und wächst über sich hinaus. Doch das Glück der Familie wird bedroht: Der skrupellose Bürgermeister Bart Williams setzt alles daran, die Farm in seinen Besitz zu bringen. Als die Existenz ihrer neuen Familie auf dem Spiel steht, muss Cheryl gemeinsam mit Black Beauty und ihren Freunden für das kämpfen, was ihr wichtig geworden ist. Die bewegende Neuverfilmung des beliebten Klassikers von Anna Sewell verbindet emotionale Familiengeschichte, eindrucksvolle Naturbilder und spannende Abenteuer zu einem mitreißenden Filmerlebnis für die ganze Familie.