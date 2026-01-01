Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten

92 Min.Ab 12
Der aufstrebende Yuppie Walter hat ein Problem: Er hat ein überaus wichtiges Geschäftsessen, aber keine passende Vorzeigedame. Sein Bruder schleppt deshalb die bildhübsche Nadia an. Leider hat die kühle Schönheit eine arge Alkohol-Allergie - was Walter aber erst im Laufe des Essens feststellt. Nadia verwandelt sich nach ein paar Tröpfchen Alkohol in eine ausgesprochene Bestie. Das Abendessen - und der weitere Abend - nimmt nun einen verrückten Verlauf ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1987
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN