Blutsbrüder
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Blutsbrüder
Bei einem Massaker in einem Dorf der Cheyenne am Sand Creek 1864 zerbricht der Soldat Jack Birch, genannt Harmonika angewidert die amerikanische Flagge. Nachdem er dem Indianermädchen Rehkitz das Leben gerettet hat, sucht er die Freundschaft der Indianer. Langsam überwindet Rehkitz’ Bruder Harter Felsen seine Vorurteile. Harmonika heiratet Rehkitz. Eines Tages wird sie von Weißen ermordet. Harmonika sucht und findet den Täter, kann sich aber zur Rache nicht entschließen; resigniert ergibt er sich dem Alkohol. Doch dann sieht er den in Gefangenschaft geratenen Freund Harter Felsen, befreit ihn, und sie werden Blutsbrüder. Gemeinsam ziehen sie mit den Cheyenne in den Freiheitskampf.