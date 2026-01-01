Bob's Burgers - Der Film
98 Min.Ab 6
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Bob's Burgers - Der Film
Bob und seine Familie erleben ihre Abenteuer endlich auf der großen Leinwand: Bob und Linda erfahren, dass sie ihren Bankkredit innerhalb einer Woche zurückzahlen sollen. Nun müssen die beiden also schnell Geld verdienen. Doch ausgerechnet jetzt tut sich direkt vor ihrer Restauranttür ein riesiges Erdloch auf und versperrt den Eingang. Verzweifelt suchen sie nach einer Lösung, während sich ihre Kinder den Krater genauer anschauen und sich unterirdisch auf Spurensuche begeben.