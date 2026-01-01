Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bombenentschärfer bei der Arbeit ? | Munition unter Wasser

44 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland44 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Vor der Küste Britisch-Kolumbiens begeben sich die Taucher der "Bomb Hunters" auf die Suche nach einem Schiffswrack, das seit 80 Jahren auf dem Meeresgrund ruht und eine gefährliche Fracht birgt: Zahlreiche Bomben aus dem 1. Weltkrieg. Bomb Hunters folgt den realen Abenteuern von drei Teams, deren Aufgabe es ist, vergrabene Sprengstoffe zu finden und zu entfernen. Diese Teams, aus erfahrenen, ehemaligen Bombentechnikern der Armee, Feldforschern und Zivilisten, kämpfen gegen die verbliebenen Überreste von vergangenen Kriegen.

Spezial
12
Real Stories Deutschland