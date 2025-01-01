Bombenjäger in Kanada | Gefährlichste Entschärfungen
Bombenjäger in Kanada | Gefährlichste Entschärfungen
Kanada war lange Übungsgelände für seine Streitkräfte. Doch jede zehnte Bombe explodierte nicht wie geplant. Heute werden auf ehemaligen Trainings- und Kriegsgebieten Häuser, Straßen, Schulen, Parks, Krankenhäuser und Freizeitzentren gebaut. Darunter liegen jedoch noch tausende Tonnen nicht explodierter Kampfmittel. Die Bomb Hunters in Kanada wollen diese aufspüren und kontrolliert explodieren lassen. Bomb Hunters folgt den realen Abenteuern von drei Teams, deren Aufgabe es ist, vergrabene Sprengstoffe zu finden und zu entfernen. Diese Teams, aus erfahrenen, ehemaligen Bombentechnikern der Armee, Feldforschern und Zivilisten, kämpfen gegen die verbliebenen Überreste von vergangenen Kriegen.