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Bones and All

Bones and All

126 Min.Ab 16
ProSieben FUN126 Min.Ab 16
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Bones and All

Verfilmung des gleichnamigen Romans von Camille DeAngelis: Dass Maren anders ist als normale Teenager, ist ihr wohl bewusst. Die 17-Jährige ist ein Eater - eine Person, die Menschenfleisch isst. Ihre Mutter hat die Familie vor vielen Jahren verlassen, und nun wendet sich auch ihr Vater von ihr ab. Auf der Suche nach ihren Wurzeln lernt Maren Lee kennen. Beide teilen das gleiche Schicksal und begeben sich gemeinsam auf einen Roadtrip zu Marens Mutter, der viele Gefahren birgt.

Genre:
Drama, Horror
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© MGM International Television Distribution