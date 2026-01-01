Bones and All
126 Min.Ab 16
126 Min.Ab 16
Bones and All
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Camille DeAngelis: Dass Maren anders ist als normale Teenager, ist ihr wohl bewusst. Die 17-Jährige ist ein Eater - eine Person, die Menschenfleisch isst. Ihre Mutter hat die Familie vor vielen Jahren verlassen, und nun wendet sich auch ihr Vater von ihr ab. Auf der Suche nach ihren Wurzeln lernt Maren Lee kennen. Beide teilen das gleiche Schicksal und begeben sich gemeinsam auf einen Roadtrip zu Marens Mutter, der viele Gefahren birgt.