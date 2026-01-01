Brasilien Doku: Viel mehr als nur Copacabana
51 Min.Ab 12
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Brasilien Doku: Viel mehr als nur Copacabana
In seinen Bergen, Meeren, Regenwäldern, Wüsten und Millionen von Flusskilometern befinden sich viele der letzten wilden Grenzen unseres Planeten. Die Vielfalt des Lebens und der Landschaft ist in Brasilien unübertroffen. Brasilien ist ein sich rasch entwickelndes Land, das nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 im Jahr 2016 die ersten Olympischen Spiele Südamerikas ausrichtet. Trotz des Rampenlichts sind die meisten Tiere und Regionen erstaunlicherweise noch wenig bekannt.