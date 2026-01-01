Breaking Surface - Tödliche Tiefe
79 Min.Ab 12
79 Min.Ab 12
Breaking Surface - Tödliche Tiefe
Atemberaubender Thriller von Joachim Hedén: Die Halbschwestern Ida und Tuva treffen sich zu einem winterlichen Tauchgang und begeben sich dabei in Lebensgefahr. Denn was als spannender Unterwasser-Trip in Norwegen beginnt, endet in einem schrecklichen Alptraum: Ein Steinschlag sorgt dafür, dass Tuva in einer Höhle am Grund des Meeres eingeklemmt wird. Die Ausrüstung der beiden Frauen wird ebenso verschüttet. Verzweifelt gibt Ida alles, um Tuva zu retten.