Breathless - Immer Ärger mit Dale
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Breathless - Immer Ärger mit Dale
100.000 Dollar in bar sind eine verdammte Menge Geld! Doch Lornas (Gina Gershon) verkommener Ehemann will ihr einfach nicht verraten, wo er die Beute aus dem Banküberfall versteckt hat. Plötzlich löst sich ein Schuss, Dale (Val Kilmer) ist tot und ihre beste Freundin Tiny (Kelli Giddish), die Lorna zu Hilfe geeilt war, hat einen hysterischen Anfall. Aber einige Gläser Bourbon und die Aussicht auf ein neues Leben können Wunder bewirken. Die beiden Ladies besinnen sich auf ihre hausfraulichen Tugenden und dann wird tranchiert, püriert, geschreddert und aufgelöst mit allem, was der Haushalt so hergibt. Schließlich muss Dales Leiche erstmal weg. Leider ist das nur der Anfang. Der Preis der Freiheit ist hoch und blutig...