Brennpunkt Deutschland: Leben von Sozialhilfe - So ist es wirklich!
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Brennpunkt Deutschland: Leben von Sozialhilfe - So ist es wirklich!
Bei "Hartz Rot Gold" ist immer was los, und Jessica und Olaf sind mittendrin im turbulenten Alltag! Diese "Best Of"-Zusammenstellung zeigt die unvergesslichsten Momente des Kult-Pärchens. Von emotionalen Ausbrüchen über überraschende Wendungen bis hin zu den ganz normalen Herausforderungen ihres Lebens – hier gibt es die volle Ladung Jessica und Olaf pur! Ob es um Jobsuche, Behördengänge oder die kleinen und großen Dramen des Alltags geht, diese Highlights dürfen "Hartz Rot Gold"-Fans nicht verpassen.