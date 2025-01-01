Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns
104 Min.Ab 6
Bridget Jones glaubt, mit Mark Darcy den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Allerdings sieht sie ihre Chancen auf eine ernsthafte Beziehung schwinden, als ihr plötzlich Marks Kollegin Rebecca Konkurrenz macht. Gutgemeinte Ratschläge ihrer Freunde in Kombination mit Bridgets Eifersucht führen im Nu zur Trennung. Doch damit nicht genug: Auf einer Geschäftsreise nach Thailand lässt sich Bridget wieder auf Daniel Cleaver ein ...