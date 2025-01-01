Zum Inhalt springenBarrierefrei
104 Min.Ab 6
NBCUniversal104 Min.Ab 6
NBCUniversal
Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns

Bridget Jones glaubt, mit Mark Darcy den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Allerdings sieht sie ihre Chancen auf eine ernsthafte Beziehung schwinden, als ihr plötzlich Marks Kollegin Rebecca Konkurrenz macht. Gutgemeinte Ratschläge ihrer Freunde in Kombination mit Bridgets Eifersucht führen im Nu zur Trennung. Doch damit nicht genug: Auf einer Geschäftsreise nach Thailand lässt sich Bridget wieder auf Daniel Cleaver ein ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2003
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
NBCUniversal
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH