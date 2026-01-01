Brotherhood of Blades
Brotherhood of Blades
Im China der späten Ming-Dynastie gehören Shen Lian, Lu Jianxing und Jin Yichuan zu einer gefürchteten Eliteeinheit kaiserlicher Assassinen. Als der intrigante Eunuch Wei Zhongxian gestürzt wird, erhalten die drei den Auftrag, seinen letzten loyalen Anhänger zu eliminieren – ein Auftrag, der ihnen Reichtum, Rang und ein neues Leben verspricht. Doch der Einsatz endet im Chaos: Verrat lauert in jeder Gasse, politische Feinde manipulieren im Hintergrund und die Grenzen zwischen Loyalität und Überleben verschwimmen. Während das Reich am Rand des Umsturzes steht, müssen die drei Brüder wider Willen erkennen, dass ihre größten Gegner nicht nur in den Schatten lauern, sondern mitten in den Reihen der eigenen Behörde. Getrieben von Pflicht, Ehre und der Hoffnung auf Freiheit kämpfen sie gegen eine Verschwörung, die größer ist als alles, was sie sich je vorstellen konnten – und die sie endgültig zu Verbündeten oder Feinden machen wird.