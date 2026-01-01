Bullentreffen Vol. 2 - PS Profis in der Landwirtschaft: Teil 2
Unser Filmteam hat mit seinen Kameras mehr als 50 Maschinen bei 17 Lohnunternehmern und Agrarbetrieben bei ihren Einsätzen wie Ackerbau, Gras- und Getreideernte begleitet. Der Film zeigt modernste Grünfuttererntetechnik wie den Prototyp Big X 880 von Krone, den New Holland T9.565 und den John Deere 9520R im Ackereinsatz. Bei der Gülleausbringung sehen Sie den Claas Xerion 5000 mit einem 4-Achs Güllefass und den Claas Xerion 4000 bei der Frühjahrsbestellung. Ein Agrotron 9340 TTV in „Black Edition“ von Deutz-Fahr ist mit einer Krone Big Pack 1270 VC bei der Heuernte zu erleben, ebenso wie die neueste Feldhäcksler-Generation aus dem Hause Claas in schwarzer Sonderlackierung im Grasernteeinsatz. Nicht zu kurz kommen die Modelle Optum 300 CVX, Quadtrac 485 und Steiger 400 der Marke Case IH. Von AGCO sind u.a. die Modelle Massey Ferguson 8732 und Fendt 1050 Vario mit einem Samson PG II 35 und 36 Meter Gestänge bei der Gülleausbringung zu sehen u.v.m..