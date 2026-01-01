Café Oriental
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Café Oriental
Sylvia erbt gemeinsam mit Freunden das Café Allotria. Der Besitzer hat bei einem Ausflug in den Bergen sein Leben verloren. Die Erbschaft hat jedoch ihre Tücken und schon bald steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Sylvia und ihre Freunde wollen das Allotria aber auf jeden Fall weiter bewirtschaften. Da trifft es sich gut, dass die Studentin heimlich Schlager komponiert und so wird das Allotria zum Café Oriental, dem Treffpunkt für Musik und Tanz.