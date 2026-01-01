Zum Inhalt springenBarrierefrei
Call Jane

117 Min.Ab 12
SAT.1 emotions117 Min.Ab 12
SAT.1 emotions
Chicago, 1968: Joy Griffin ist erneut schwanger, doch die Diagnose ist lebensbedrohlich. Eine Abtreibung ist verboten und wird ihr vom Krankenhaus verweigert. In ihrer Not stößt sie auf das Jane Collective, ein geheimes Netzwerk, das illegale, aber sichere Eingriffe organisiert. Dort findet sie nicht nur Hilfe, sondern eine neue Bestimmung: Heimlich begleitet sie andere verzweifelte Frauen, assistiert bei Eingriffen und wird Teil eines mutigen Widerstands im Verborgenen ...

Genre:
Drama
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© DCM Film Distribution GmbH