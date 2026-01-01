Carolinas Pferdewelt - Der Traum vom Reiten
58 Min.Ab 0
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Carolinas Pferdewelt - Der Traum vom Reiten
Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Pony? Worauf muss man im Umgang mit Pferden besonders achten? Dieser und vielen weiteren Fragen geht Carolinas Pferdewelt - Der Traum vom Reiten auf den Grund. Wir begleiten eine Pferdeexpertin einen Tag lang auf dem Reiterhof. Die erste Reitstunde, Springreiten und Dressur sowie die Pflege eines Pferdes werden uns hier auf angenehme, süße und für Kinder verständliche und spannende Art und Weise näher gebracht. Zudem kommen die kleinen Reiterinnen auch selbst zu Wort, die von ihren ersten Erlebnissen mit einem Pferd schwärmen. So flüstern kleine Mädchen ihrem Pferd alle Geheimnisse zu oder befinden sich während des Reitens in einer Traumwelt.