Case IH - Traktoren in aller Welt
Case IH - Traktoren in aller Welt
Erleben Sie die Faszination moderner Landtechnik mit den leistungsstarken Traktoren von Case IH. Diese eindrucksvolle Dokumentation führt durch Europa – von Deutschland über Rumänien und Tschechien bis nach Dänemark und Frankreich – und zeigt Maschinen im harten Praxiseinsatz. In Brandenburg beweist der Quadtrac 535 beim Stoppelumbruch seine Präzision: Dank „AFS Precision Farming“ und RTK-Technologie arbeitet er zentimetergenau. In Rumänien demonstrieren zwei Steiger 535 ihre enorme Kraft auf schweren Böden und bei tiefem Pflugeinsatz auf Großflächenbetrieben. Ergänzt wird die Reise durch vielseitige Modelle wie den Magnum MX 285, den Puma CVX 210 im Tagebau, den Puma 210 bei Renaturierungsprojekten sowie den kompakten Quantum VN 75 im kommunalen Dienst. Ein Blick hinter die Kulissen der Werke in Racine und Fargo rundet das Bild ab und zeigt, wo diese beeindruckenden Maschinen entstehen.