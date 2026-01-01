Catch .44 - Der ganz große Coup
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Catch .44 - Der ganz große Coup
Bruche Willis und Forest Whitaker sorgen für actiongeladene Spannung: Tes, Kara und Dawn sind Handlangerinnen für den charmanten Gangsterboss Mel. Für ihren nächsten Auftrag sollen die Frauen die Drogenlieferung eines Konkurrenten abfangen. Schon zu Beginn laufen die Dinge nicht nach Plan und schnell befinden sich die Damen in Lebensgefahr. Plötzlich taucht ein Killer namens Ronny auf, der behauptet, er wolle sie beschützen. Doch wieviel Vertrauen kann man einem Mörder schenken?