Charmant, ledig, sucht...
108 Min.Ab 12
Die gebildete Grace Gordon (Anna Friel) kehrt 1964 in ihre Heimat im Süden der Vereinigten Staaten zurück und stellt fest, dass es für Frauen in der Gesellschaft kaum Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben gibt, sondern stattdessen Diskriminierung an der Tagesordnung ist. Mit Hilfe des Kongressabgeordneten Worth (Kelsey Grammer) regt Grace Neuerungen der historischen Gesetzgebung an, die Frauen erstmals ganz neue Möglichkeiten und Schutz bieten...