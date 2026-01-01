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Child's Play

Child's Play

87 Min.Ab 16
ProSieben FUN87 Min.Ab 16
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Neuverfilmung von "Chucky - Die Mörderpuppe" mit Aubrey Plaza und Gabriel Bateman: Der Schüler Andy fühlt sich nach dem Umzug in andere Stadt unwohl. Seine Mutter möchte ihn aufheitern und schenkt ihm das neueste Hightech-Spielzeug auf dem Markt: eine Puppe mit künstlicher Intelligenz. Bald wird dem Jungen jedoch klar, dass Chucky böse ist. Als sich schreckliche Morde in der Nachbarschaft häufen, verdächtigt jedoch niemand das Spielzeug - außer Andy.

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© MGM International Television Distribution