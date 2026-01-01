Child's Play
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Child's Play
Neuverfilmung von "Chucky - Die Mörderpuppe" mit Aubrey Plaza und Gabriel Bateman: Der Schüler Andy fühlt sich nach dem Umzug in andere Stadt unwohl. Seine Mutter möchte ihn aufheitern und schenkt ihm das neueste Hightech-Spielzeug auf dem Markt: eine Puppe mit künstlicher Intelligenz. Bald wird dem Jungen jedoch klar, dass Chucky böse ist. Als sich schreckliche Morde in der Nachbarschaft häufen, verdächtigt jedoch niemand das Spielzeug - außer Andy.