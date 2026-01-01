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CHINA SCHROTT oder BESTER RASENMÄHER ROBOTER? | MAMMOTION LUBA, MINI & YUKA im Vergleich

23 Min.Ab 12
Bauforum2423 Min.Ab 12
Bauforum24

CHINA SCHROTT oder BESTER RASENMÄHER ROBOTER? | MAMMOTION LUBA, MINI & YUKA im Vergleich

Mammotion Rasenroboter im Test. Wie schlagen sich Luba, Luba Mini und Yuka in der Praxis?

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24