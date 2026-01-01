Chinas geheimnisvolle Landschaften - Folge 2: Xinjiang: Eine moderne Oase
51 Min.Ab 6
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Chinas geheimnisvolle Landschaften - Folge 2: Xinjiang: Eine moderne Oase
Die autonome Region Xinjiang im äußersten Westen Chinas bildete einst die Brücke zwischen Ost und West – zwischen dem Reich der Mitte und den vorderasiatischen und europäischen Kulturen. Beide Sphären brachte die historische Seidenstraße zusammen. Deren Wiedererrichtung gehört derzeit zu den Prestigeprojekten der chinesischen Regierung. Und das kulturell wie landschaftlich enorm vielfältige und klimatisch extreme Xinjiang spielt bei den Planungen für die neue Seidenstraße eine zentrale Rolle.