Chinas geheimnisvolle Landschaften - Folge 3: Yunnan: Das Land der bunten Wolken
51 Min.Ab 6
Eine außergewöhnliche topografische und klimatische Vielfalt prägt das Leben in der heutigen Provinz Yunnan im Südwesten Chinas seit Jahrtausenden. 25 verschiedene Völker sind hier zu Hause und haben ihre Kulturen an ihre jeweilige Region angepasst. Zu ihnen zählen beispielsweise die Lahu, ein Bergvolk, das einen Schatz hütet, der kostbarer ist als Gold. Doch mittlerweile hat die moderne Welt auch hier Einzug gehalten und längst setzen Investoren auf Yunnans ungeheure ökologische Vielfalt.