City of Gold
City of Gold
Jonathan Davenport (Robbie Allen) sucht Ablenkung von seinen Schuldgefühlen, seit sein Vater Richard (Christopher Atkins), ein Medienmogul, völlig überraschend Suizid begangen hat. Um seinen dunklen Phantasien zu entfliehen, begleitet er seine Ex-Freundin Liz (Riley Dandy), eine aufstrebende Galeristin, ins peruanische Amazonas-Gebiet, um dort einen vielversprechenden Künstler zu besuchen. Doch was als abenteuerlicher Kunsttrip geplant war, entpuppt sich schon bald als hochriskante Reise in eine gefährliche Welt. Denn in den Rebellengebieten ist ein Menschenleben nicht viel wert. Doch nicht nur von den Rebellen droht Gefahr, je weiter die Beiden in den Dschungel vordringen, desto stärker spürt Jonathan eine dämonische Kraft in sich, die eine mysteriöse, blutige Verbindung in die Vergangenheit zu haben scheint...