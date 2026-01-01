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City of Love
90 Min.
Ab 12
90 Min.
Ab 12
Details
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City of Love
Ein Maler, ein Barkeeper, ein Frauenheld, eine Lesbe und mehr Singles suchen nach wahrer Liebe.
Genre:
Romantische Komödie, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Copyrights:
© Lionsgate