Clara und der magische Drache
Clara und der magische Drache
Nur alle tausend Jahre wird ein magischer Drache geboren, dessen besondere Kräfte Freude und Licht in die Welt bringen. Doch noch als Baby gerät das seltene Wesen ins Visier finsterer Mächte. Durch einen glücklichen Zufall entkommt der kleine Drache seinen Entführern und findet unerwartete Helfer: einen fröhlichen Waschbären und den gutherzigen Zwerg Alfred. Gemeinsam mit Clara, die sich an ihre Vergangenheit nicht erinnern kann und fest daran glaubt, eine Fee zu sein, begeben sie sich auf eine aufregende Reise. Auf der Suche nach dem Zuhause des Babydrachen warten gefährliche Gegner, geheimnisvolle Hinweise und zahlreiche Abenteuer auf die ungewöhnliche Gemeinschaft. Dabei kommt Clara nicht nur dem Schicksal des Drachen näher, sondern auch der Wahrheit über ihre eigene Herkunft.