Claudia - Das Mädchen von Kasse 1
93 Min.Ab 0
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Claudia - Das Mädchen von Kasse 1
Single Claudia ist Supermarktkassiererin. Zwar begegnet sie bei ihrer Arbeit täglich den tollsten Typen, doch wer interessiert sich für die blonde Frau an der Kasse? Martin ist ebenfalls Single und würde als Berufsbezeichnung gern "Popstar" wählen. Zufällig treffen sich Claudia und Martin nach einem Auftritt wieder, vor langer Zeit hatten sich die beiden aus den Augen verloren. Claudia hat Martin schon immer heimlich verehrt ...