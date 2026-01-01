Close - Dem Feind zu nah
91 Min.Ab 16
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Close - Dem Feind zu nah
Sam Carlson, eine Personenschützerin mit Kriegsgebieterfahrung, wittert das schnelle Geld, als sie einen vermeintlichen Routineauftrag annimmt: Sie soll die 18-jährige Milliardenerbin Zoe Tanner schützen. Als jedoch das Anwesen der Unternehmerfamilie in Marokko von bewaffneten Angreifern überrannt wird, können sich die beiden Frauen nur mit Not retten. Auf der Flucht beginnt ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel, in dem sich sogar angebliche Helfer als abtrünnige Feinde entpuppen.