Cocaine Bear

92 Min.Ab 16
Elizabeth Banks erzählt eine unglaubliche Geschichte, die auf wahren Ereignissen basiert: Im Jahr 1985 stürzt ein Flugzeug, das mit 200 Kilogramm Kokain beladen ist, über den Wäldern von Georgia ab. Drogenboss Syd beauftragt seine Handlanger, das Koks zu suchen. Schnell erkennen sie, dass ein Schwarzbär ihnen zuvorgekommen ist. Niemand ist mehr sicher, denn Touristen, einige Teenager, Polizisten und auch die Gangster fallen alle in das Beuteschema des zugedröhnten Tieres ...