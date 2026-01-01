Come As You Are - Roadtrip ins Leben
108 Min.Ab 12
Die drei ungleichen Freunde Scotty (Grant Rosenmeyer), Matt (Hayden Szeto) und Mo (Ravi Patel) wollen endlich ihre Unschuld verlieren. Obwohl schon weit in den Zwanzigern, hat noch keiner von ihnen mit einer Frau geschlafen. Das Problem: Scotty und Sam sitzen im Rollstuhl und Mo ist fast komplett blind. Mit einem perfekt durchdachten Plan wollen die Drei, ohne das Wissen ihrer übervorsichtigen Eltern, ins benachbarte Kanada fahren. Dort im 'Château Paradis' erhoffen sie sich die Erfüllung ihrer sehnlichsten Träume. Als sich aber herausstellt, dass der angeheuerte Fahrer Sam (Gabourey Sidibe) eine Frau ist und ihre Eltern ihnen dicht auf den Fersen sind, droht die 'Mission Beischlaf' zu scheitern. Das Abenteuer ihres Lebens beginnt...